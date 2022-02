Damares quer ser presidente do Senado para reformar Código Penal

Apoie o 247

Revista Fórum - Apesar de não ter decidido se será candidata nas eleições de 2022, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse nesta quinta-feira (3) que quer se tornar presidente do Senado para propor uma “ampla e irrestrita” reforma do Código Penal.

Com pouca humildade na fala, Damares afirmou a jornalistas no Palácio do Planalto que “todo mundo a quer senadora”. “Todo mundo quer uma mulher presidente do Senado. Quero ser presidente do Senado e propor ampla e irrestrita reforma do Código Penal da história do País.”

Convite de Bolsonaro

Em janeiro, Jair Bolsonaro (PL) anunciou que havia convidado Damares para concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. O presidente ainda pretende lançar o ministro Tarcísio de Freitas para o governo estadual. Segundo Bolsonaro, Tarcísio gostou da ideia de formar chapa com Damares.

