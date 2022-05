Damares sobre estupro de criança yanomami em Roraima: "lamento, mas acontece todo dia"

Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos comentou caso da menina indígena morta por garimpeiros na região do Waikás, em Roraima edit

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves comentou o caso do estupro da menina yanomami de 12 anos, morta por garimpeiros na região do Waikás, em Roraima. Em entrevista ao site Universa, do UOL, a ministra disse: “lamento. Acontece todo dia”.

A pré-candidata ao Senado, que ainda não tinha se posicionado oficialmente sobre o tema, afirmou ainda que há muito tempo denuncia os casos de violência contra crianças e mulheres indígenas.

“Esse caso traz a questão do garimpo, mas quero lembrar que os garimpos estão em terras indígenas há mais de 70 anos, de forma irregular, e são muitas as violências”, disse. “Esse caso dessa menina causou essa repercussão toda, e isso é muito bom porque a gente ainda vai conversar sobre violência sexual contra crianças indígenas. A gente não pode ser pautada por um só caso. Lamento, mas acontece todo dia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE