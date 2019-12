Damares transformou ministério em ninho de ativistas evangélicos

A ministra dos Direitos Humanos Damares Alves, privilegia evangélicos em agenda oficial do ministério, discriminando e excluindo movimentos sociais, grupos antitortura e outros ligados à defesa dos direitos humanos. Sua pasta se tornou uma espécie de trincheira do reacionarismo edit

247 - A ministra dos Direitos Humanos Damares Alves faz questão de proclamar, em sua peculiar retórica e em seus atos, que é uma das expoentes do reacionarismo e do fundamentalismo religioso no governo Bolsonaro.

Ao ser designada para o cargo de ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no início do governo Bolsonaro, Damares declarou: "O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã".

Reportagem das jornalistas Angela Boldrini e Danielle Brant na Folha de S.Paulo, aponta que ao final de um ano, a agenda da ministra confirma a afirmação feita durante a posse: dos congressistas recebidos por Damares entre sua posse e o fim de novembro, 74 fazem parte da bancada evangélica do Congresso, contra 42 não evangélicos.

Damares recebe regularmente em seu gabinete ou mantém contatos em atividades fora do ministério grupos ligados à pauta religiosa, como pastores e entidades de missionários. A reportagem apresenta como exemplo o relacionamento do minisgério com o presidente da frente parlamentar evangélica, Silas Câmara (PRB-AM), da Assembleia de Deus manauara, que já foi recebido três vezes no gabinete da ministra.

Em contrapartida, membros da mesa diretora da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, não constam das agendas de trabalho da ministra.

Na agenda oficial de Damares, aparecem encontros indicados como "almoço com lideranças evangélicas", em agosto, "líderes religiosos" em abril ou "lideranças evangélicas e cantores gospel", em 14 de outubro.

Outras associações religiosas também foram recebidas, como a presidente da AEPBPC (Associação de Esposas de Pastores Batistas do Planalto Central), Emanuele Costa, indica a reportagem.

Por outro lado, instituições como o Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o MPCT (Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura) não aparecem na lista de entidades recebidas pela ministra.

Gustavo Magnata, perito do Mecanismo de Combate à Tortura, disse que o grupo tentou diversas vezes se aproximar da ministra, sem sucesso.

Também no exterior a ministra prioriza grupos conservadores em sua agenda. Em viagens ao exterior, Damares manteve audiência com parlamentares ligados a movimentos contrários ao aborto, como em Buenos Aires. Em maio, Damares se reuniu com congressistas do partido Celeste Provida, antiaborto, e se encontrou com ministros da província de Buenos Aires defensores da temática. Em Miami, dois meses depois, esteve no South Florida Bible College, que defende uma educação cristã.

Esteve ainda na Heritage Foundation, que se define como o grupo conservador mais influente nos Estados Unidos, e em dois centros com características semelhantes, a American Conservative Union e a Alliance Defending Freedom, que reúne líderes cristãos.