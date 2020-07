Damous diz que Bolsonaro expôs centenas de pessoas à Covid-19 e questiona: "vai ficar por isso mesmo?"

"Ele expôs centenas de pessoas com a sua irresponsabilidade: não usa máscara, promove aglomerações e despreza todas as recomendações da OMS. Vai ficar por isso mesmo?”, questionou o ex-deputado Wadih Damous após Jair Bolsonaro confirmar estar contaminado pela Covid-19 edit

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous usou o Twitter para destacar que Jair Bolsonaro , que nesta terça-feira (7) confirmou estar contaminado pelo novo coronavírus, “expôs centenas de pessoas com a sua irresponsabilidade" e questionou se ele permanecerá impune.

“Bolsonaro contraiu o vírus. Não foi o contrário. Ele expôs centenas de pessoas com a sua irresponsabilidade: não usa máscara, promove aglomerações e despreza todas as recomendações da OMS. Vai ficar por isso mesmo?”, postou Damous no Twitter.

Confira a postagem de Wadih Damous no Twitter.

Bolsonaro contraiu o vírus. Não foi o contrário. Ele expôs centenas de pessoas com a sua irresponsabilidade: não usa máscara, promove aglomerações e despreza todas as recomendações da OMS. Vai ficar por isso mesmo? — Wadih Damous (@wadih_damous) July 7, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.