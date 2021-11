Daniel Cara: o Enem é baseado em conteúdo científico estabelecido, tudo o que o Bolsonaro não quer

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Professor da USP e dirigente nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara voltou a comentar na TV 247 a pressão do governo Jair Bolsonaro sobre o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Cara rebateu as afirmações de membros da gestão federal que dizem que a prova estaria agora ‘livre de ideologia’. “É importante destacar que quando eles falam de ideologia eles estão cometendo um erro conceitual gravíssimo, porque quem está fazendo uma pressão ideológica é o governo Bolsonaro”.

O educador explicou o nível de rigor para a elaboração do exame e chamou Bolsonaro de inimigo do conhecimento científico. “As questões do Enem passam por diversos testes, tanto de calibragem sobre a dificuldade dela como também por testes pedagógicos. Então tudo que está no Enem se trata de conhecimento científico estabelecido, mas é isso que incomoda o Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro não quer é de fato conhecimento científico estabelecido”.

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (18), a revista Piauí publicou uma reportagem que revelou questões da prova censuradas pelo governo Bolsonaro em 2019. Entre os temas abordados nas perguntas estavam ditadura militar, feminismo e escravidão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE