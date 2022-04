Daniel Silveira e Eduardo Bolsonaro são barrados no STF (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Os deputados federais Daniel Silveira (PTB-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram barrados ao tentar entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) no início da tarde desta quarta-feira (20/4). Os dois pretendiam acompanhar o julgamento da ação penal contra Silveira, que é realizada nesta tarde. O julgamento pode ser acompanhado por meio do canal do STF no Youtube.

Os dois foram informados de que uma resolução da Corte em vigor permite apenas a permanência dos advogados das partes e dos ministros no plenário. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV do Salão Branco, mas Silveira e Eduardo preferiram voltar ao Congresso.

Assista:

Daniel Silveira e Eduardo Bolsonaro tentam entrar em julgamento no STF, mas não conseguem. pic.twitter.com/AUuOU1S1XK — Metrópoles (@Metropoles) April 20, 2022

