Daniel Silveira volta a atacar ministros do STF: 'deficientes de moral'

247 - Após ser preso por atacar o STF, o deputado federal Daniel Silveira atacou o STF mais uma vez neste sábado (12/3). Silveira disse, em um evento bolsonarista em Londrina (PR), que os ministros do Supremo são “deficientes de moral”.

Para Silveira, os únicos integrantes do tribunal que têm moral e competências são os indicados por Jair Bolsonaro, os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça e que ele e o ex-capitão serão responsáveis por indicar ministros para o Supremo em um eventual próximo mandato.

Silveira também criticou a sua prisão, determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, ao afirmar que quem foi preso “foi o povo”. “Vocês acham que eu fui preso? Não, vocês foram. E isso vai continuar enquanto vocês continuarem dobrando os joelhos e aceitando as imposições do Judiciário de tomada de poder”, disse.

Silveira pretende disputar uma vaga à Câmara dos Deputados ou ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas o STF deverá cassar o mandato do bolsonarista até o mês junho.

