Daniela Lima, da CNN, vira alvo de bolsonaristas após criticar chacina no Jacarezinho

247 - A jornalista da CNN Brasil, Daniela Lima, virou alvo da milícia digital bolsonarista por criticar a ação da Polícia Civil que deixou 28 pessoas mortas na no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Ela qualificou a operação que resultou na maior chacina já registrada no Estado, como “desastrosa e trágica”.

Nas redes sociais , o atleta do Paris Saint-Germain Lucas Moura criticou o comentário de Daniela. “Parece piada um negócio desse. Cada dia se superam, impressionante”, postou. O jogador Neymar, que já foi fotografado ao lado de Jair Bolsonaro respondeu ao amigo bolsonarista: “Parece piada mesmo, só pode”

O trecho onde a jornalista analisa a chacina foi repostado pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filhos do presidente.

Após os ataques, Daniela usou as redes sociais para afirmar que “há um esforço de distorção. Então, vou responder aqui e só. O que tem que prender 21, deixa quase 30 mortos e prende seis, não pode ser considerada eficaz. Obviamente estou questionando a tese de confronto, como também fez o STF. Eu, ao contrário de alguns, não queria ninguém morto”.

“Em nenhum momento quis minimizar a morte do policial. Rogo por um país em que a polícia não tenha que matar e muito menos que morrer. Que tenha condições de, com segurança, cumprir a lei. Prender quem deve ser preso”, completou.

Pelo visto há um esforço de distorção.Então vou responder aqui e só. Op q tem q prender 21, DEIXA QUASE 30 mortos e prende 6 n pode ser considerada eficaz. Obviamente estou questionando a TESE DE CONFRONTO, como tbm fez o STF. Eu, ao contrário de alguns, não queria NINGUÉM MORTO. https://t.co/uQqAgBMzsB — Daniela Lima (@DanielaLima_) May 8, 2021

