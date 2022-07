Daniella Marques: "A Caixa também vai ser a mãe da causa feminina"

Após escândalo envolvendo Pedro Guimarães, a nova presidente do banco disse que vai instaurar política interna contra o assédio sexual edit

247 - Recém-empossada presidente da Caixa Econômica Federal após a demissão de Pedro Guimarães por assédio sexual, Daniella Marques afirmou que o banco será, a partir de agora, a "mãe da causa feminina". A fala ocorreu em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (4) e foi recuperada pelo portal O Antagonista.

“Uma em cada quatro mulheres é vítima de violência doméstica. A Caixa vai abraçar essa causa com tudo. A Caixa também vai ser a mãe da causa feminina", disse Daniela.

A nova mandatária do banco destacou que quer representar uma 'virada de página' para as servidoras da empresa, em relação ao tratamento abusivo que recebiam na gestão anterior: "Estamos falando de 35 mil mulheres (funcionárias) e vou plantar uma semente que é uma virada de página. Vamos estar de ponta-a-aponta. As mulheres não poderiam ter um aliado mais importante para isso.”

“(Falar sobre a beleza da mulher) Isso é para o bar, para os seus amigos. Azarar você faz em micareta, em festa. Outras mulheres não têm a coragem (de falar sobre assédio). Lugar de trabalho não é lugar de piada. A gente tem que trabalhar para que as mulheres se desenvolvam na carreira. Esse é um dos grandes vácuos no poder político e financeiro e trabalhar na capacitação desde a porta de entrada”, concluiu Daniela.

