Danilo Gentili se reúne com Amoedo, que quer "bate-papo" também com Moro

247 - O apresentador Danilo Gentili, que assumiu sua candidatura à presidência da República, se reuniu por videoconferência com o banqueiro e fundador do Partido Novo João Amoedo para articular uma alternativa a Lula e Jair Bolsonaro em 2022.

"Tivemos uma conversa sim, mas não foi sobre eu me candidatar a presidente. Foi uma conversa para entendermos como um poderia ajudar o outro a fazer algo pelo país. Isso soa ingênuo no meio político, eu sei, mas não somos políticos. Somos apenas pessoas comuns e as pessoas comuns querem isso, um país menos ruim para se viver", disse o apresentador.

Amoedo revelou que planeja envolver na conversa o ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por parcialidade contra o ex-presidente Lula: "Temos características distintas entre nós. Pode ser que, mais para frente, façamos uma divisão de tarefas, cada um cuida mais de determinado assunto. Isso ajuda a montar um plano. A próxima etapa será tentar fazer um bate-papo que inclua o Moro".

"Combinamos de começar a desenvolver essa troca de ideias, trazer outras pessoas e ter uma aproximação de Moro com esse grupo. No fundo, é um sentimento que existe por parte de muitas pessoas de tentar viabilizar algo para 2022, uma candidatura e um plano de governo, uma alternativa à polarização", disse o banqueiro.

Amoedo revelou que Moro "não faz questão de ser candidato" e que o ex-juiz apoia formação de uma alternativa a Bolsonaro e Lula.

As informações foram reportadas na coluna de Bela Megale, no Globo.

