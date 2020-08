Dario Messer, o “doleiro dos doleiros”, confirma que ex-presidente do Paraguai financiou sua fuga

Ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes financiou a fuga do doleiro Dario Messer e lhe deu auxílio na missão de permanecer foragido da Justiça brasileira edit

247 - Em delação premiada, Dario Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”, confirmou que o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes financiou sua fuga e deu-lhe auxílio na missão de permanecer foragido da Justiça brasileira, segundo o site O Antagonista.

A Polícia Federal já sabia da ligação entre Messer e Cartes. No celular do doleiro havia sido encontrada uma mensagem com um pedido de empréstimo no valor de R$ 500 mil ao "Patrão", que investigações revelaram ser o ex-presidente paraguaio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.