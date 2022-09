Datafolha: 50% dizem nunca confiar nas declarações de Bolsonaro

A confiança nas falas do candidato à reeleição não chega nem a um terço dos eleitores, de acordo com o instituto edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (9), mostrou que 50% dos entrevistados disseram nunca confiar nas declarações de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com os números, 19% afirmaram sempre confiar. Os dois percentuais eram os mesmos na última pesquisa do instituto, divulgada em 1 de setembro. Segundo as estatísticas, 29% dos eleitores disseram que "às vezes" têm confiança nas falas de Bolsonaro (era de 30%). Não soube responder 1%.

A desconfiança sobre as declarações de Bolsonaro é maior entre eleitores com 60 anos ou mais (vai a 54%) e entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos (56%). Na Região Nordeste foi de 61%.

Nos votos totais, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu 45%. O ex-presidente teve quase 50% dos votos válidos e continuou com chances de vencer a eleição em primeiro turno. O petista ganha de Bolsonaro no segundo turno por uma diferença de quase 15 pontos percentuais.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.676 eleitores em 191 municípios de todo o País. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07422/2022.

