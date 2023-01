Datafolha: 51% dos brasileiros acreditam que governo Lula será melhor que o de Bolsonaro

Apoie o 247

Brasil de Fato - A expectativa em torno do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi medida pelo Instituto Datafolha, em pesquisa divulgada neste sábado (31). Para 51% dos entrevistados, o terceiro mandato de Lula será melhor que o governo de Jair Bolsonaro (PL). Outros 31% acreditam que a nova gestão será pior que a do ex-presidente, enquanto 13% creem que serão iguais.

Ainda de acordo com a pesquisa, 49% dos brasileiros imaginam que o novo governo Lula será ótimo ou bom e 26% acreditam que ele será ruim ou péssimo. Outros 20%, avaliam que a gestão petista deve ser regular. E 4% não responderam.

A pesquisa ouviu 2.026 pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 19 e 20 de dezembro, em 126 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em janeiro de 2019, o Datafolha fez a mesma pesquisa sobre a expectativa quanto ao governo Bolsonaro. Naquele momento, 65% dos brasileiros acreditavam que o governo seria ótimo ou bom. Outros 17% achavam que seria regular. E 12% responderam que seria ruim ou péssimo. Os que não responderam foram 6%.

O desemprenho final de Bolsonaro, porém, foi o pior da história para um presidente em primeiro mandato. Para 39% dos brasileiros, ele fez um governo bom ou ótimo. E ruim ou péssimo para 37% da população, segundo pesquisa Datafolha divulgada no dia 29.

