Datafolha: 65% dizem que Bolsonaro usou o 7 de setembro para fazer campanha

247 - A pesquisa Datafolha, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, e divulgada nesta sexta-feira (16), mostraram que 2 em cada 3 brasileiros disseram acreditar na intenção de Jair Bolsonaro (PL) em usar o último dia 7 de setembro para fazer campanha política. De acordo com os números, 65% acreditaram que ele foi aos eventos para fazer campanha, 28% afirmaram que ele foi para comemorar os 200 anos de independência do Brasil e 7% não sabem ou não responderam.

Entre os eleitores de Bolsonaro, 67% afirmaram que ele foi comemorar a independência, 25%, que ele foi fazer campanha e 8% não sabem. Já entre os eleitores de Lula, 89% dizem que o presidente foi fazer campanha, enquanto 6% afirmam que foi comemorar e 5% não sabem responder.

Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (15), o ex-presidente Lula manteve a primeira posição, com 45%. O petista continuou com chances de vencer em primeiro turno. Lula conseguiu mais de 15 pontos de vantagem sobre o candidato do PL em segundo turno.

Foram 5.926 entrevistados entre os dias 13 e 15 de setembro de 2022, com presenciais em 300 municípios, com eleitores de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa está registrada no TSE - BR04099/2022.

