Datafolha: 81% dos brasileiros são a favor de comprovante de vacinação para entrar em local fechado

247 - Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta segunda-feira (17) mostrou que 81% da população brasileira disse ser favorável à apresentação de comprovante de vacinação contra Covid para a entrada em locais fechados.

Outros 18% são contrários à cobrança do "passaporte" vacinal, e 1% não soube responder, segundo o levantamento divulgado pela Folha de S. Paulo. A medida já é adotada por diversos estados e municípios, mas sofre oposição do governo Jair Bolsonaro.

De acordo com a pesquisa do Datafolha, os grupos mais favoráveis ao comprovante de vacina em locais fechados são mulheres (87%), pessoas com mais de 60 anos (87%), com ensino fundamental (86%) e que ganham até dois salários mínimos (85%).

Os grupos com maior rejeição à obrigatoriedade da vacina para entrar em lugares fechados são homens (24%), pessoas de 25 a 34 anos (22%) e que ganham mais de dez salários mínimos (28%).

O levantamento foi realizado por telefone nos dias 12 e 13 de janeiro, com 2.023 pessoas de 16 anos ou mais em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

