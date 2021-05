Datafolha: 91% dos brasileiros defendem vacinação contra a Covid-19

A rejeição à vacinação é mais alta entre entre os que sempre confiam nas declarações do presidente Jair Bolsonaro (14%) e entre os que dizem não fazer isolamento social (21%) edit

247 - Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, 19, indica que 91% dos brasileiros com 18 anos ou mais pretendem se vacinar ou já se vacinaram contra a Covid-19. O cenário atual no Brasil é de mais de 440 mil mortes pelo novo coronavírus e menos de 12% da população adulta completamente vacinada, em cerca de 4 meses do início da imunização.

Na pesquisa de dezembro de 2020, antes do início da vacinação, o setor da população pró-vacina somava 73%. Em janeiro, após a aplicação das primeiras doses de vacinas contra a Covid-19, o percentual aumentou para 81%. E em março, subiu para 89%.

Segundo a pesquisa, entre os favoráveis à vacinação, 25% afirmam já ter tomado a primeira ou segunda dose do imunizante contra o novo coronavírus.

A rejeição à vacinação é mais alta entre entre os que sempre confiam nas declarações do presidente Jair Bolsonaro (14%) e entre os que dizem não fazer isolamento social (21%).

Com 58 milhões de doses aplicadas, atualmente o Brasil é o 81º no ranking de vacinação mundial no critério de doses aplicadas em relação à população.

