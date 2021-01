Datafolha aponta que 68% dos brasileiros esperam um 2021 melhor do que 2020

247 – Uma pesquisa do instituto Datafolha publicada nesta sexta-feira 1 aponta relativo otimismo para 2021 e também que apoiadores de Bolsonaro e pessoas que receberam o auxílio emergencial tendem a ser mais confiantes. "A pesquisa apontou que 68% afirmam que 2021 será melhor do que 2020. Quando a pergunta é voltada não apenas para si próprios, mas para os brasileiros em geral, esse índice cai para 58%", revela reportagem da Folha de S. Paulo.

Foram entrevistados 2016 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. A pesquisa foi feita dessa forma para evitar o contato pessoal entre pesquisadores e respondentes devido à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 191 mil brasileiros. O otimismo em relação ao próximo ano se mostrou sensivelmente maior nas regiões Norte/Centro-Oeste (79%). No Nordeste esse índice foi de (70%). No Sul e Sudeste, 63% e 64%, respectivamente.

"Bem mais otimistas são também os apoiadores do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os que avaliam que a gestão do presidente como boa ou ótima, 77% esperam um ano melhor do que este em 2021. Para os que dizem sempre confiar em Bolsonaro, 82%", aponta ainda o texto.

O conhecimento liberta. Saiba mais