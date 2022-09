Datafolha aponta que 76% já estão totalmente decididos sobre voto a presidente

Apoie o 247

247 - Faltando exatamente um mês para a eleição presidencial, a convicção dos eleitores sobre o voto atingiu o maior patamar nas pesquisas Datafolha. O novo levantamento do instituto mostra que 76% dos entrevistados já estão decididos sobre a escolha e 24% respondem que ainda podem mudar.

A certeza permanece ainda mais elevada entre os que optam por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL): 83% dos que apoiam o petista se consideram totalmente decididos a votar nele, e 84% dos que estão com o ocuante do Palácio do Planalto presidente se dizem certos da opção que fizeram.

Lula lidera a corrida ao Planalto, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo atual mandatário, com 32%. O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT), com 9%.

De acordo com a pesquisa, o eleitorado de Ciro continua parcialmente volátil, com uma fatia maior que admite reconsiderar o voto no pedetista. No entanto, o percentual convicto cresceu na comparação com agosto, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

A nova pesquisa foi feita entre terça (30) e esta quinta-feira (1º). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 5.734 eleitores em 285 municípios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00433/2022.

