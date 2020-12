Datafolha aponta que duas em cada três pessoas defendem fechamento de escolas

Com o recrudescimento da pandemia de covid-19, maioria é a favor do fechamento de escolas, restrição de horário de comércio e fechamento de bares e restaurantes edit

247 - A maioria da população brasileira - 66% - defende o fechamento de escolas como maneira de conter o avanço da covid-19, aponta pesquisa Datafolha.

A maioria é também favorável a restrições em bares, restaurantes, lojas e academias.

Nesta quinta (17), o governo de São Paulo anunciou que as escolas serão consideradas serviços essenciais e que permanecerão abertas mesmo que o estado volte à pior fase da pandemia. Isto obrigará a prefeitura da capital paulista a mudar seus protocolos, já que, mesmo com autorização do estado para retomar as aulas na cidade desde outubro, o prefeito Bruno Covas preferiu manter as aulas a distância para a educação infantil e fundamental, informa o jornalista Thiago Amâncio na Folha de S.Paulo.

O ano letivo começa em 4 de fevereiro, mas a prefeitura afirmou na quarta (16) que o retorno presencial dependeria de avaliação da área da saúde. Tem crescido em São Paulo o número de casos e internações por Covid-19 em crianças.

