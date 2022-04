Datafolha: Bolsonaro é rejeitado pela maioria do eleitorado de São Paulo e Rio

Apoie o 247

Revista Fórum - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (9) revela que a maioria do eleitorado de São Paulo e Rio de Janeiro rejeitam o presidente Bolsonaro.

Segundo o instituto, 49% dos entrevistados de São Paulo e 48% do Rio de Janeiro consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7 de abril. Foram entrevistadas 1.218 pessoas no estado do Rio e outras 1.806 no estado de São Paulo. A margem de erro em São Paulo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Já no Rio de Janeiro, a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

