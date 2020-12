Datafolha: brasileiros consideram saúde o principal problema do país

247 - Em meio à pandemia da Covid-19, que já deixou no Brasil mais de 190 mil mortos e quase 7.5 milhões de infectados, a população considera a saúde o principal problema do país, aponta a pesquisa mais recente do Datafolha sobre a questão.

A saúde foi citada principalmente pelas mulheres (34%), por quem tem entre 45 e 59 anos e por quem tem renda de até dois salários mínimos.

A demora do governo em implementar um plano de vacinação, intrigas com governadores e a postura anti-vacina leva à depravação do sistema de saúde, o que é refletido na pesquisa.

Em junho deste ano, o índice estava em 19%.

Outras categorias bastante citadas foram o desemprego (13%) e a crise econômica (8%).

