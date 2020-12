Datafolha: dois em cada três são a favor do fechamento de escolas

De acordo com o Instituto Datafolha, 66% dos brasileiros defendem o fechamento de escolas para conter o avanço do coronavírus edit

247 - Um levantamento feito pelo Instituto Datafolha apontou que 66% dos brasileiros defendem o fechamento de escolas como alternativa para ajudar a conter o avanço do coronavírus. De acordo com o levantamento, as mulheres são as que mais defendem o fechamento de escolas: 71%, contra 59% dos homens.

Os dados apontaram que 51% das pessoas com renda acima de dez salários mínimos são contrárias à medida, número que cai para 29% quando considerados os que ganham até dois salários mínimos.

Sobre o fechamento de igrejas 49% dos entrevistados se posicionaram contrários e 49% favoráveis.

A pesquisa foi feita entre 8 e 10 de dezembro com 2.016 brasileiros adultos em todas as regiões e estados do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

