Datafolha: Em recorde histórico, 79% dos eleitores dizem apoiar democracia

247 - Dados divulgados pelo instituto Datafolha nesta quinta-feira (20) mostram que 79% dos brasileiros defendem a democracia como a melhor forma de governo, sendo este um recorde histórico desde 1989. A informação é do portal g1 .

11% dos entrevistados opinam que "tanto faz" uma ditadura ou democracia, enquanto 5% afirmam que uma ditadura é melhor do que a democracia em "certas circunstâncias". Tais índices também são os mais baixos da série histórica, indicando maior apreço do povo pelo Estado Democrático de Direito em meio ao crescente golpismo promovido por Jair Bolsonaro (PL).

Uma faixa de 5% dos entrevistados não soube opinar.

O apoio à ditadura é mais do que duas vezes maior entre eleitores de Bolsonaro (7%) do que Lula (3%). Nos outros quesitos, entre eleitores do atual chefe do Executivo, 80% apoiam a democracia e 9% são indiferentes. Já entre os que votam em Lula, 78% apoiam a democracia e 13% são indiferentes.

A pesquisa Datafolha se baseou em entrevistas com 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro, tendo sido registrada no TSE sob o protocolo BR-07340/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

