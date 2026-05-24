Datafolha indica que caso Dark Horse ainda pode ampliar desgaste de Flávio Bolsonaro

247 – A primeira pesquisa Datafolha realizada após a eclosão do caso Dark Horse acendeu um alerta no entorno de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O levantamento mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nove pontos à frente do senador, a maior vantagem registrada sobre o pré-candidato do PL desde o início do ano.

A informação foi publicada em análise do Valor Econômico, que destaca um dado central: 36% dos entrevistados ainda não tomaram conhecimento do caso. Isso significa que o potencial de desgaste político de Flávio Bolsonaro ainda pode crescer à medida que o episódio se torne mais conhecido pelo eleitorado.

O caso envolve as relações de Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, no contexto do financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Segundo a análise, a exploração política dessas conexões ainda não se esgotou.

O impacto inicial já aparece no aumento da rejeição do senador. Pela primeira vez, sua rejeição superou a de Lula, ainda que dentro da margem de erro: 46% contra 45%.

A pesquisa também trouxe uma má notícia para a família Bolsonaro. Nenhum nome testado se mostrou mais competitivo do que Michelle Bolsonaro no lugar de Flávio. Embora sua candidatura enfrente resistência dos enteados e do próprio marido, a ex-primeira-dama aparece como o nome que mais atrai o voto antilulista em um eventual segundo turno.

No cenário de segundo turno, Lula venceria Michelle por 48% a 43%, diferença de cinco pontos. O desempenho dela é melhor do que o de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), contra quem Lula aparece com vantagem de 48% a 39%.

A análise aponta ainda que o caso Dark Horse pode afetar um dos principais atributos explorados por Flávio Bolsonaro contra Lula. Na rodada anterior do Datafolha, Lula aparecia à frente no quesito “mais corrupto”, por 50% a 17%. Agora, a revelação das relações do senador com Daniel Vorcaro pode reduzir essa vantagem comparativa do pré-candidato do PL.

Com mais de um terço dos eleitores ainda sem conhecimento do episódio, o caso Dark Horse permanece como um fator de risco para Flávio Bolsonaro e para a estratégia eleitoral da direita em 2026.