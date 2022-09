Datafolha: Lula mantém ampla vantagem entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil

De acordo com a pesquisa, o ex-presidente tem mais de 30 pontos de diferença para Jair Bolsonaro entre os beneficiários do programa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15), mostrou que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 57% dos votos entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PL) teve apenas 26% entre as pessoas que recebem a ajuda. Segundo o levantamento, o ex-presidente também lidera entre as mulheres (46% a 29%). A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os números mostraram que o petista continuou com ampla vantagem sobre o candidato do PL entre os mais jovens (50% a 28%), entre quem tem ensino fundamental (54% a 27%) e quem recebe até dois salários mínimos (52% a 27%).

De acordo com o Datafolha, Lula conseguiu 57% entre as pessoas que se declararam pretas, contra 23% de Bolsonaro. O ex-presidente também venceu o seu adversário na região Nordeste (59% a 22%) e entre católicos (51% a 28%).

As estatísticas mostraram que Bolsonaro é melhor do que Lula na Região Sul (42% a 34%), entre evangélicos (49% a 32%) e entre quem recebe de cinco a dez salários mínimos (40% a 35%).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.