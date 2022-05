"Datafolha mostra que Lula é cada vez mais a esperança do povo", diz Gleisi

Presidenta nacional do PT celebrou a pesquisa do Datafolha que mostra Lula com 54% dos votos válidos e eleito em primeiro turno se as eleições fossem hoje edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, comentou a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (25) que aponta o ex-presidente Lula com 54% dos votos válidos, podendo vencer a eleição no primeiro turno.

"Datafolha mostra que Lula é cada vez mais a esperança do povo diante do desemprego, da fome, do custo de vida e de todos os problemas reais que Bolsonaro ignora", disse a presidenta do PT pelo Twitter. "Esta será a eleição da verdade contra a mentira, da esperança contra a violência. Com os pés no chão, vamos juntos pelo Brasil", afirmou.

Segundo o Datafolha, na modalidade estimulada para o primeiro turno, Lula lidera com 48% das intenções de voto, contra 27% de Jair Bolsonaro – vantagem de 21 pontos percentuais para Lula. Na pesquisa anterior, em março, Lula tinha 43%, contra 26% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) aparece apenas com 7%. Nenhum outro nome colocado na pesquisa passa de 2%. Brancos ou nulos somam 7%. Por fim, 4% dos pesquisados dizem não saber em quem votar.

O estudo mostra que Lula cresceu na pesquisa espontânea, quando o pesquisador não mostra os nomes dos candidatos: chegou a 38%, 8 pontos a mais do que em março, quando foi citado por 30%. Bolsonaro tinha 23% em março e oscilou para 22%. O índice do petista é o melhor desde o início da atual série histórica do instituto, em maio de 2021.



A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o país, nesta quarta (25) e quinta-feira (26). Foi registrada registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

