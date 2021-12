Datafolha reconhece que espaço para terceira via foi reduzido

Apoie o 247

247 - A mais recente pesquisa Datafolha demonstra o favoritismo do ex-presidente Lula para vencer de lavada no primeiro turno das eleições de 2022. Análise do levantamento publicada na Folha de S.Paulo confirma o óbvio: com a cristalização dos eleitorados de Lula e Jair Bolsonaro, não resta espaço para a chamada "terceira via".

A pesquisa mostra ainda um cenário nada animador para o atual chefe de governo. "Todos que concorreram a um novo mandato desde a redemocratização estavam na frente nas pesquisas de intenções de voto realizadas no final do ano anterior ao pleito", lembra.

"A rejeição de parcelas do eleitorado aos dois principais nomes da disputa não é suficiente para alentar a terceira via, até porque constitui um estrato de baixo peso quantitativo", reconhece a Folha.

