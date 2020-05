Dataprev nega pedido de auxílio emergencial em nome do general Augusto Heleno

Pedido falso para acessar o benefício foi vetado diante da constatação de que o ministro do GSI, general Augusto Heleno, possui emprego, é agente público e possui renda familiar acima do exigido para a concessão do auxílio edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno , teve um falso pedido de auxilio emergencial de R$ 600 devido à pandemia negado. Segundo reportagem do blog do jornalista Guilherme Amado, o pedido em nome de Heleno foi feito à Dataprev no dia 7 de abril. As informações chegaram a ser processadas e foram enviadas à Caixa no dia 22 do mesmo mês.

O benefício, porém, foi vetado diante da constatação de que o ministro possui emprego, é agente público e possui renda familiar acima do exigido para a concessão do auxílio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.