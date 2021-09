Datena é segunda opção de bolsonaristas para 2022, diz pesquisa

Pesquisa do Poder 360 indica que o apresentador José Luiz Datena (PSL) é a segunda opção de voto das pessoas que pretendem votar em Jair Bolsonaro, enquanto Ciro Gomes (PDT) é a segunda opção de quem pensa em votar no ex-presidente Lula (PT) edit

247 - Pesquisa do Poder 360 indica que o apresentador José Luiz Datena (PSL) é a segunda opção de voto das pessoas que pretendem votar em Jair Bolsonaro, enquanto Ciro Gomes (PDT) é a segunda opção de quem pensa em votar no ex-presidente Lula (PT). As pesquisas mais recentes mostram Bolsonaro e Lula na frente das intenções de voto.

Diante da pergunta "se Bolsonaro não for candidato, em qual destes você votaria?", a resposta mais indicada, com 47%, foi branco ou nulo, seguida por Datena (20%), Ciro (9%), não sabe (8%), Dória (6%), Lula (4%), Mandetta (3%) e Rodrigo Pacheco (3%).

Diante da pergunta "se Lula não for candidato, em qual destes você votaria?", a resposta mais indicada foi Ciro, com 30%, seguida por branco ou nulo (18%), Mandetta (15%), não sabe (13%), Datena (7%), Doria (7%), Bolsonaro (3%) e Rodrigo Pacheco (3%).

A pesquisa do PoderData foi realizada no período de 30 de agosto a 1º de setembro de 2021. Foram 2.500 entrevistas por telefone em 472 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

