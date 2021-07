Davati vende ilegalmente vacina contra gripe nos Estados Unidos

Metrópoles - A norte-americana Davati Medical Supply vende vacina da gripe sem autorização da Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória dos Estados Unidos. Em seu site, a empresa anuncia a comercialização do imunizante Fluzalp™, que seria indicado contra quatro tipos de vírus da gripe. No entanto, em 25 de junho deste ano, a diretora do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da FDA, Mary A. Malarkey, notificou a Davati por e-mail sobre violações sanitárias que a empresa estaria cometendo.

Segundo a FDA, o Fluzalp é um novo medicamento e não foi aprovado pelo órgão. A vacina é fabricada pela farmacêutica indiana Anzalp Pharmasolutions. A Davati descreve em seu site que o fármaco é produzido a partir da tecnologia de “DNA recombinante”. Inclusive, diz que o produto foi testado pela FDA. Mas a agência regulatória nega que tenha feito esses testes.

A Davati anuncia que a vacina foi aprovada para uso em pessoas a partir de 4 anos. A FDA, contudo, afirma que a empresa apresenta o produto de forma enganosa, como se o imunizante fosse seguro e eficaz para a prevenção do vírus da gripe.

Leia a íntegra no Metrópoles.

