De férias, Bolsonaro diz que deve editar MP para destinar R$ 200 milhões para a Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - De férias em Santa Catarina, Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (27) que o governo federal deve editar no ano que vem uma MP (medida provisória) que abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões para ajudar no enfrentamento dos estragos causados pelas fortes chuvas na Bahia. A informação é do portal UOL.

"Devemos agora, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória com crédito suplementar de R$ 200 milhões para atender o pessoal. Vamos fazer tudo o que for possível por nossos irmãos na Bahia", disse o mandatário.

Os temporais que atingiram o estado causaram a morte de 20 pessoas, deixaram ao menos 358 feridos e já afetaram mais de 470 mil pessoas, segundo balanço da Defesa Civil divulgado ontem. Já são 116 municípios afetados —100 deles decretaram situação de emergência.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE