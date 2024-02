De olho em 2026, Tarcísio, Caiado e Zema participam de ato bolsonarista na Paulista

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) conseguiu reunir aliados interessados em seu espólio eleitoral no ato convocado para se defender das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano de golpe de Estado, realizado neste domingo (25), na Avenida Paulista (SP). O ato contou com a participação dos governadores bolsonaristas de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

“São aliados que estão já de olho nas eleições de 2026 – quando Bolsonaro não poderá se candidatar, mas deve apoiar alguma candidatura de direita”, diz o jornalista Valdo Cruz, em sua coluna no G1. >>> PF vai usar declarações de Bolsonaro na Paulista na investigação que deve levá-lo à cadeia

Ainda conforme a reportagem, Bolsonaro deve utilizar esse respaldo como elemento decisivo para definir qual candidato irá apoiar em 2026 na disputa pelo Palácio do Planalto. A escolha será baseada, em parte, nos aliados que o acompanham no atual momento, marcado pelo cerco das investigações que, segundo a PF, colocam o ex-mandatário na "cena do crime" do planejamento para um golpe de Estado. >>> Ministros do STF consideram que Bolsonaro está se sentindo emparedado e existem motivos para condená-lo

Caiado e Zema já estão em seus segundos mandatos à frente dos Executivos estaduais e planejam disputar a presidência em 2026. Tarcísio, que está em seu primeiro mandato, terá de ponderar se vale a pena abandonar o cargo para se lançar na corrida presidencial.

