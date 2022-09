De olho no eleitor indeciso, Lula e Bolsonaro vão centrar esforços no Sudeste na reta final da campanha

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (16) deverá mudar o rumo das campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL), que passarão a concentrar seus esforços junto ao eleitorado do Sudeste na reta final das eleições.

A mudança de estratégia se deve à estabilidade registrada pelo levantamento Datafolha, que apontou que Lula possui 45% das intenções de voto, mesmo percentual registrado na semana passada, enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto caiu de 34% para 33%, ficando dentro da margem de erro.

“De acordo com estrategistas dos mais bem colocados nas pesquisas, o resultado do Datafolha reforçou a percepção de que a disputa até o dia da eleição se concentrará nos três estados com mais eleitores no país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Enquanto em São Paulo e no Rio Lula viu sua vantagem no Datafolha aumentar, Bolsonaro ganhou terreno entre os mineiros. Após a divulgação do resultado do levantamento, as duas campanhas disseram que é preciso avançar sobre o voto dos indecisos nesses estados”, destaca a Folha de S. Paulo.

Segundo o deputado José Guimarães (CE), um dos coordenadores da campanha e Lula, o equilíbrio registrado no Sudeste "consolida a possibilidade de vencer no primeiro turno". Ainda segundo ele, "o principal desafio é manter a dianteira nesses estados, com prioridade de agenda. É hora de apertar, a militância deve ir para as ruas, esquinas, defender o voto no 13".

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse que Lula deverá seguir priorizando as agendas no Sudeste e retornar ao Rio de Janeiro pelo menos mais uma ou duas vezes antes do primeiro turno.

A campanha bolsonarista avalia que a melhora de Bolsonaro em Minas Gerais aponta que ele tem conseguido “virar votos” de outros candidatos à Presidência da República, além de ter conquistado o apoio do eleitorado que se mostrava indeciso sobre em quem votar no pleito de outubro. A estratégia, segundo a reportagem, deverá focar em viagens no Sudeste e intensificar os atos em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.

A pesquisa Datafolha aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui 48% dos votos válidos, indicando a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 36%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 8%.

Nos votos totais, Lula manteve os 45% e Bolsonaro caiu um ponto percentual. Ainda conforme o levantamento, Lula tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PL em um eventual segundo turno.

A pesquisa ouviu 5.926 pessoas nos dias 13 e 15 de setembro em 300 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04099/2022.

