De olho no eleitorado jovem, Lula falará menos sobre legado do PT

Dirigentes do PT disseram a Lula que o eleitorado jovem está mais interessado em escutar o que o partido pretende fazer no pós-Bolsonaro

Metrópoles - A defesa do legado petista deve perder espaço nos discursos de Lula. Dirigentes do partido disseram ao ex-presidente que está na hora de investir em narrativas que explorem a “esperança” e a “reconstrução” do país no pós-Bolsonaro.

O foco no eleitorado jovem é o principal motivo para Lula mudar as bases dos discursos. Petistas argumentam que o segundo mandato de Lula terminou há onze anos e que não faz sentido usar fatos do passado para se comunicar com essa faixa do eleitorado.

