De olho no futuro do PDT, Lupi pede a Ciro Gomes que diminua ataques a Lula

247 - Presidente do PDT, Carlos Lupi pediu ao candidato do partido à Presidência da República, Ciro Gomes, que diminua a intensidade dos ataques contra o ex-presidente Lula (PT), também candidato ao Palácio do Planalto.

Segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles, "Lupi acha que o partido já fez muito por Ciro sustentando uma candidatura até aqui emperrada na casa dos 8% das intenções de voto".

Lupi sabe que parte do PDT votará em Lula já no primeiro turno. O dirigente entende que a chance de Lula voltar ao comando do país é grande e que, se confirmada, o PDT precisará "governar com ele". "O próprio Lupi sonha em voltar a ser ministro, e não será se Ciro continuar fazendo de Lula seu saco preferencial de pancadas", conclui a reportagem.

