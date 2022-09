Debate na Globo: campanha busca acalmar Bolsonaro, 'fora de si' com Moraes

Um aliado descreveu o candidato à reeleição como "possesso", "fora de si" e no "grau 10 da escala da raiva" do presidente do TSE edit

247 - O QG bolsonarista acredita que o tema ‘Alexandre de Moraes’ possa desestabilizar o candidato à reeleição no debate entre presidenciáveis da TV Globo marcado para às 22h30 desta quinta-feira (29). Segundo um aliado, Jair Bolsonaro está "possesso", "fora de si" e no "grau 10 da escala da raiva" em relação ao presidente do TSE.

As informações são da jornalista Thaís Oyama, do UOL , que revela ainda que “o presidente vem sendo orientado pelo marqueteiro Duda Lima e os ministros Fábio Faria e Ciro Nogueira a repetir o comportamento que teve no debate do SBT, sem agressividade ou arroubos de humor”.

Outro tema delicado, segundo assessores, é o relatório do PL que aponta fraude nas urnas eletrônicas, o que já motivou abertura de inquérito pelo TSE, que definiu o documento como “mentiroso”. Os assessores também avaliam que se Bolsonaro surgir com o tema das urnas no debate, pode dar "a impressão de que já perdeu e está indo para o tapetão".

