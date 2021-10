“Debate sobre golpe é perda de tempo”, diz Gilmar Mendes à TV 247

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, em entrevista exclusiva à TV 247, que o debate sobre se haverá ou não um golpe de Estado no Brasil é inútil, pois as instituições seguem funcionando dentro da normalidade, e atuam para conter as "manifestações" de Jair Bolsonaro.

Segundo o ministro do STF, desde 2013, nos protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, articula-se o golpismo no Brasil. "Tenho a impressão de que o Brasil hoje, apesar de todos os problemas, tem uma democracia madura, e é também um país muito complexo. Mas é verdade que desde 2019, e mesmo antes, naquelas manifestações contra a presidente Dilma Rousseff, apareceram esses, digamos assim, saudosistas do regime militar", disse Gilmar Mendes, em entrevista ao jornalista Mario Vitor Santos, no programa Forças do Brasil.

Bolsonaro apenas intensificou o teor das ameaças, mas sem obter um resultado concreto: "E depois da eleição do presidente Bolsonaro nós vimos várias manifestações com esse teor, mas a vida prosseguiu com a imposição da sua própria realidade: o Congresso funcionando, o Supremo funcionando, a autonomia do Ministério Público, o que, aparentemente, incomodava determinados setores da base de apoio do governo".

PUBLICIDADE

Gilmar Mendes comentou sobre as manifestações golpistas do 7 de setembro, que tiveram como alvo o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Apesar das mobilizações, destacou, o governo vem sofrendo diversas derrotas no campo político.

"União" para superar crise

O ministro do STF pediu "união" para superar os verdadeiros problemas que afetam a vida dos brasileiros, como os efeitos da pandemia e a deterioração econômica. "Agora, se viu de maneira muito clara que é um pouco de uma perda de tempo esse debate sobre golpe. O que nós temos hoje? Uma pandemia que foi avassaladora para a saúde e para a economia do país. Temos que buscar o mínimo de união para superarmos esse quadro", disse.

PUBLICIDADE

Enquanto o mundo avança com a implementação de grandes planos de reestruturação econômica para o pós-pandemia, o Brasil segue perdendo oportunidades, avaliou Gilmar Mendes. "E nós aqui perdemos tempo, ou para citar uma sempre repetida do meu conterrâneo Roberto Campos, o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. Então, ficamos com esse quadro e esquecendo os problemas reais", afirmou o ministro do STF. "O golpe, ou a metáfora do golpe, era um pouco de uma manobra diversionista, para tentar coagir as instituições e de fato causar um tipo de medinho. O Brasil é muito grande para isso", completou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE