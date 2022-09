Decadente, Ciro diz que os problemas da segurança pública são culpa da "esquerda caviar que cheira cocaína"

Declarações foram feitas no programa do Ratinho edit

Apoie o 247

ICL

247 – O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, que vem sendo abandonado por antigos correligionários, afirmou, no programa do Ratinho, que os problemas da segurança pública no Brasil seriam culpa de uma "esquerda caviar que cheira cocaína". Confira e saiba mais sobre a pesquisa Ipec:

Eu tive que ver com os meus próprios olhos. Realmente Ciro Gomes disse no SBT que parte da culpa dos problemas de violência do Rio "é da esquerda caviar burguesa do Brasil que grita em combater o fascismo, mas que cheira cocaína". Ele realmente disse. Meu Deus.... pic.twitter.com/xpLxOhWvlj — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) September 20, 2022



BRASÍLIA (Reuters) – A duas semanas do primeiro turno das eleições, nova pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira mostrou tendência de ampliação da liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou a 52% dos votos válidos e poderia vencer a disputa no primeiro turno.

Segundo a sondagem, Lula apresentou oscilação positiva de 1 ponto percentual das intenções de voto em uma semana e foi de 46% a 47%, enquanto o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) se manteve estável com 31%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Quando levados em conta apenas os votos válidos, que descontam os brancos e nulos e que servem para decidir o resultado da eleição, Lula passou de 51% para 52%, enquanto Bolsonaro foi de 35% para 34%.

Realizado entre sábado e domingo, o novo levantamento foi a campo em meio à viagem de Bolsonaro para as cerimônias do funeral da rainha Elizabeth e em um momento em que a campanha do presidente aumenta a artilharia contra Lula na propaganda eleitoral.

De outro lado, a campanha de Lula busca criar uma onda de voto útil na tentativa de liquidar a eleição no primeiro turno.

Segundo a pesquisa, em um eventual cenário de segundo turno, o ex-presidente venceria a disputa com uma vantagem de 19 pontos percentuais -- há uma semana, essa distância era de 17 pontos. A diferença passou para 54% a 35%, ante 53% a 36%.

REJEIÇÃO E SEGUNDO PELOTÃO

Bolsonaro lidera no tópico rejeição, e mantém o percentual de 50% entrevistados que não votarão no presidente "de jeito nenhum" já verificado na última pesquisa. A rejeição a Lula variou para 33% -- na segunda passada, eram 35%.

No chamado segundo pelotão, com pontuação bem distante dos dois líderes, o Ipec registrou Ciro Gomes (PDT) estável com os mesmos 7% de uma semana atrás, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) foi a 5%, ante 4% na rodada anterior. Os dois estão empatados dentro da margem de erro.

Os entrevistados que pretendem votar em branco ou nulo no primeiro turno correspondem a 5%, ante 6% da semana passada, enquanto indecisos ou aqueles que não responderam mantém-se em 4%.

Segundo o Ipec, Lula segue com melhor desempenho entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo, beneficiários de programa de distribuição de renda do governo federal e os com ensino fundamental. Também tem a preferência dos que se declaram pretos e pardos, católicos e entre os entrevistados que avaliam negativamente a gestão Bolsonaro, além do eleitorado nordestino. A pesquisa também apurou que o petista passa a se destacar entre eleitores que moram em municípios com até 50 mil habitantes.

O atual presidente continua melhor entre os eleitores do sexo masculino, no estrato evangélico e em domicílios em que ninguém recebe auxílio do governo federal. Aqueles com ensino superior, os que vivem na região Sul e os que têm avaliação positiva da gestão também estão entre os recortes em que Bolsonaro vai bem.

O Ipec também apurou a avaliação de governo. A administração é avaliada como ruim ou péssima por 47%, contra 45% na semana passada. A parcela dos que a avaliam como ótima manteve-se em 30%. Outros 22% avaliam o governo como regular -- na semana passada eram 23%.

Liderado por ex-integrantes do Ibope Inteligência, o Ipec entrevistou 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.