Decisão de Rosa Weber abre possibilidade de derrotar PEC dos Precatórios no segundo turno de votação

Oposição vê novo cenário depois que a ministra do STF suspendeu pagamentos do orçamento secreto

247 - Lideranças de oposição na Câmara dos Deputados receberam com empolgação a decisão liminar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, de suspender a execução do orçamento secreto, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Segundo relatos de parlamentares, o orçamento secreto tem sido usadas por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, e seus aliados para construir artificialmente maiorias em votações.

A ministra Rosa Weber também determinou que as demandas de deputados relacionadas às chamadas emendas de relator sejam registradas em plataforma eletrônica, com o objetivo de ampliar a transparência a respeito da distribuição dos recursos.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o deputado Celso Maldaner (MDB-SC) disse que ofereceram R$ 15 milhões em emendas parlamentares para quem votasse a favor da PEC dos precatórios, aprovada em primeiro turno na madrugada desta quinta-feira (4), por exemplo.

Para o segundo turno de votação da PEC dos Precatórios, líderes da oposição consideram que o cenário se tornou mais otimista e torna-se possível derrotar a proposta do governo aprovada em primeiro turno em conluio com o presidente da Câmara.

