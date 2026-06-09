"Decisão do Judiciário não se opina, se respeita", diz presidente do PT após suspensão de pesquisa

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, adotou tom cauteloso ao comentar a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa da AtlasIntel após pedido do PL. Ao ser questionado por jornalistas nesta terça-feira (9), na sede da legenda em Brasília, Edinho afirmou que decisões judiciais devem ser respeitadas. A declaração foi feita durante um seminário promovido pelo PT para discutir a reforma do Judiciário. O evento reuniu integrantes do partido e juristas ligados à legenda em Brasília.

“Se ele [Nunes Marques] tomou essa decisão, deve ter fundamento. Decisão do Judiciário não se opina, se respeita. Temos certeza que o presidente vai conduzir o processo eleitoral da melhor maneira possível”, afirmou Edinho Silva.

A pesquisa da AtlasIntel havia sido divulgada em 19 de maio e foi a primeira a indicar queda na intenção de voto em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação de um áudio envolvendo o senador. Na gravação, Flávio pediu a Daniel Vorcaro, do Banco Master, envio de recursos destinados ao custeio do filme Dark Horse, produção que homenageia Jair Bolsonaro (PL).

Pedido do PL levou à suspensão da pesquisa

A decisão de Kassio Nunes Marques atendeu a uma solicitação apresentada pelo PL, que questionou a forma como o levantamento foi conduzido. O partido alegou que a pesquisa poderia ter induzido os entrevistados ao tratar do áudio citado nas perguntas.

Ao justificar a medida, Nunes Marques afirmou que a discussão apresentada no processo ia além de divergências sobre metodologia. Para o presidente do TSE, havia uma alegação objetiva de possível direcionamento no questionário aplicado pela AtlasIntel.

“A controvérsia suscitada nos autos não se limita, portanto, à mera discordância quanto às escolhas metodológicas da representada, mas envolve alegação objetiva de possível utilização do questionário como mecanismo de indução do entrevistado”, afirmou Nunes Marques.

Edinho evita embate com o TSE

A fala de Edinho Silva sinaliza uma postura de cautela do PT diante da decisão tomada pelo comando do TSE. Em vez de criticar a suspensão do levantamento, o dirigente petista reforçou que o partido respeita decisões do Judiciário e manifestou confiança na condução do processo eleitoral por Nunes Marques.

A manifestação ocorreu em meio ao debate interno do PT sobre propostas de reforma do Judiciário, tema do seminário realizado na sede nacional da sigla. O encontro reuniu lideranças partidárias e juristas para discutir mudanças relacionadas ao funcionamento do sistema de Justiça.