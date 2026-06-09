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      "Decisão do Judiciário não se opina, se respeita", diz presidente do PT após suspensão de pesquisa

      Ministro Nunes Marques, do TSE, suspendeu pesquisa que mostrava queda de Flávio Bolsonaro

      Edinho Silva (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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      247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, adotou tom cauteloso ao comentar a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa da AtlasIntel após pedido do PL. Ao ser questionado por jornalistas nesta terça-feira (9), na sede da legenda em Brasília, Edinho afirmou que decisões judiciais devem ser respeitadas. A declaração foi feita durante um seminário promovido pelo PT para discutir a reforma do Judiciário. O evento reuniu integrantes do partido e juristas ligados à legenda em Brasília.

      “Se ele [Nunes Marques] tomou essa decisão, deve ter fundamento. Decisão do Judiciário não se opina, se respeita. Temos certeza que o presidente vai conduzir o processo eleitoral da melhor maneira possível”, afirmou Edinho Silva.

      A pesquisa da AtlasIntel havia sido divulgada em 19 de maio e foi a primeira a indicar queda na intenção de voto em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação de um áudio envolvendo o senador. Na gravação, Flávio pediu a Daniel Vorcaro, do Banco Master, envio de recursos destinados ao custeio do filme Dark Horse, produção que homenageia Jair Bolsonaro (PL).

      Pedido do PL levou à suspensão da pesquisa

      A decisão de Kassio Nunes Marques atendeu a uma solicitação apresentada pelo PL, que questionou a forma como o levantamento foi conduzido. O partido alegou que a pesquisa poderia ter induzido os entrevistados ao tratar do áudio citado nas perguntas.

      Ao justificar a medida, Nunes Marques afirmou que a discussão apresentada no processo ia além de divergências sobre metodologia. Para o presidente do TSE, havia uma alegação objetiva de possível direcionamento no questionário aplicado pela AtlasIntel.

      “A controvérsia suscitada nos autos não se limita, portanto, à mera discordância quanto às escolhas metodológicas da representada, mas envolve alegação objetiva de possível utilização do questionário como mecanismo de indução do entrevistado”, afirmou Nunes Marques.

      Edinho evita embate com o TSE

      A fala de Edinho Silva sinaliza uma postura de cautela do PT diante da decisão tomada pelo comando do TSE. Em vez de criticar a suspensão do levantamento, o dirigente petista reforçou que o partido respeita decisões do Judiciário e manifestou confiança na condução do processo eleitoral por Nunes Marques.

      A manifestação ocorreu em meio ao debate interno do PT sobre propostas de reforma do Judiciário, tema do seminário realizado na sede nacional da sigla. O encontro reuniu lideranças partidárias e juristas para discutir mudanças relacionadas ao funcionamento do sistema de Justiça.

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