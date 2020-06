Decotelli é o 11º militar no primeiro escalão do governo Bolsonaro, diz Mello Franco

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco observa que o número de militares no governo Jair Bolsonaro voltou a crescer com a entrada de Carlos Alberto Decotelli no comando do Ministério da Educação. Mello Franco ressalta que Decotelli será o 11º militar a ocupar um cargo no primeiro escalão do atual governo.

Decotelli é oficial de reserva da Marinha e foi professor da Escola de Guerra Naval. Ele também ajudou a criar um curso de MBA em Finanças junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

