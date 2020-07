Decotelli põe breve passagem pelo MEC em destaque no currículo

"Entre 25 e 30 de junho de 2020, atuou como Ministro da Educação do Brasil", diz um trecho da primeira frase do resumo do Lattes do economista Carlos Alberto Decotelli, que deixou o MEC antes de tomar posse por causa de fraudes no currículo edit

247 - O economista militar Carlos Alberto Decotelli colocou sua passagem relâmpago pelo Ministério da Educação em destaque no currículo Lattes. Decotelli ficou 5 dias no posto e nem chegou a tomar posse no cargo – o que, tecnicamente, não lhe garante o "título" de ex-ministro. "Entre 25 e 30 de junho de 2020, atuou como Ministro da Educação do Brasil", diz um trecho da primeira frase do resumo do Lattes do economista.

No último dia 29 foi revelado que Decotelli não estudou por dois anos na Universidade de Wüppertal, na Alemanha, como divulgado pelo MEC. O reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Franco Bartolacci, negou que Decotelli tenha doutorado na instituição.

