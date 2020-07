Decotelli, que ficou apenas 5 dias como ministro, irá processar a FGV

247 - O ex-ministro Carlos Alberto Decotelli, que ficou apenas cinco dias à frente do Ministério da Educação irá processar a Fundação Getúlio Vargas (FGV) por uma nota pública em que negava que ele havia sido professor da instituição. A informação é do blog do jornalista Lauro Jardim.

