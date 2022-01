Decreto sobre empréstimo às distribuidoras pode encarecer conta de luz

Publicado nesta sexta-feira (14/1), o documento abre espaço para Aneel definir valor do empréstimo para distribuidoras do país edit

Metrópoles - Decreto publicado pelo governo federal no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (14/1) permite empréstimo às distribuidoras de energia elétrica, com a finalidade de amenizar as perdas provocadas pela crise hídrica.

Os valores gastos nos empréstimos serão debitados na conta de luz do consumidor, que já sente o peso de outros empréstimos e custos do setor, como a Conta-Covid (crédito emergencial a distribuidoras de energia).

Segundo o governo federal, a medida foi necessária por causa da crise hídrica, que pressionou as distribuidoras a comprarem energia de termelétricas mais caras.

