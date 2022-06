"Defender a soberania é defender a integração da América do Sul, Latina e Caribe", diz diretriz de governo da chapa Lula-Alckmin

Apoie o 247

247 - As diretrizes do programa de governo da chapa formada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) destacam a necessidade da recuperação da política externa brasileira por meio da integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, além da retomada da cooperação internacional com os países africanos.

“Defender a nossa soberania é defender a integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, com vistas a manter a segurança regional e a promoção de um desenvolvimento integrado de nossa região, com base em complementaridades produtivas potenciais entre nossos países. É fortalecer novamente o Mercosul, a Unasul, a Celac e os Brics. É estabelecer livremente as parcerias que forem as melhores para o país, sem submissão a quem quer que seja”, ressalta o documento intitulado “Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil” .

As diretrizes para o programa de governo também destacam o papel das Forças Armadas e de inteligência “na plena projeção dos interesses estratégicos do Brasil no cenário internacional”.

“As Forças Armadas atuarão na defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente o que está definido pela Constituição”, ressalta um trecho do documento.

