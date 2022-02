Defensor da cloroquina, Hélio Agotti será o substituto de Mayra Pinheiro na Saúde

Mayra Pinheiro, a 'Capitã Cloroquina', deixa Ministério da Saúde e assume cargo no Ministério do Trabalho edit

247 - Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina", deixa a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e o cargo será ocupado por Hélio Angotti, que também protagonizou polêmicas por enaltecer o kit Covid-19, conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada. a informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"Na dança das candeiras, o médico Sérgio Okane, atual chefe da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, vai assumir o lugar de Angotti", enfatizou o jornalista.

Quando secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto rejeitou os protocolos elaborados pela Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS (Conitec) sobre o tratamento da Covid-19, incluindo o que refuta o uso do chamado Kit Covid em pacientes que estão em tratamento ambulatorial.

Ele foi o responsável pela nota técnica do ministério com uma lista de justificativas para vetar um parecer que rejeita o uso do chamado kit Covid, ao mesmo tempo que pontua que não existe efetividade e segurança no uso de vacinas contra a Covid-19.

Angotti justificou a sua decisão sobre rejeitar os protocolos contrários ao uso do Kit Covid alegando o “respeito à autonomia profissional” dos médicos e "necessidade de não se perder a oportunidade de salvar vidas”. Ele também sugeriu um “possível viés na seleção de estudos e diretrizes” que resultaram na decisão da Conitec.

Candidata pelo PL a deputada federal, a Capitã Cloroquina assumirá o cargo de subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

