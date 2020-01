Defensoria diz que não recorrerá da decisão do STJ sobre Sisu

247 - A Defensoria Pública da União (DPU) considera que o problema das notas do Enem "está resolvido" e diz que não vai recorrer à Justiça. A defensoria foi autoria da ação que pediu a suspensão da divulgação dos resultados do Sisu, que utiliza as notas do Enem para o ingresso de estudantes nas universidades.

A DPU argumento que teve acesso aos documentos do governo federal provando que os problemas tinham sido corrigidos. O defensor público João Paulo Dorini protocolou um pedido, inutos antes mesmo da decisão do Superior Tribunal de Justiça, nesta terça-feira (28), em que solicita "a imediata revogação da liminar que suspendeu o Sisu".