Defensorias e MPs fazem pedido cobrando publicação de lista de vacinados em Manaus

247 - Um pedido conjunto à Justiça Federal das Defensorias Públicas do Estado do Amazonas (DPE-AM) e da União (DPU), dos Ministérios Públicos Federal (MPF), Estadual (MPE), de Contas (MPC) e do Trabalho (MPT) requer que a prefeitura de Manaus publique o nome de todos os imunizados contra a Covid-19.

A ação vem após casos de pessoas que "furaram a fila" da vacinação na capital manaura. O estado do Amazonas identificou o sumiço de 60 mil vacinas, assim como ocorrências de milionários usurpando o sistema de saúde.

Assim, o pedido requer que o governo municipal entregue à Justiça Federal a lista de pessoas vacinadas até às 19h de cada dia, informa o Globo.

O descumprimento poderá acarretar em multa de R$100 mil por dia em nome do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

O prefeito nega que as informações tenham sido escondidas: "Essa informação está com os órgãos de controle, nós entregamos a lista de todas as pessoas vacinadas, com CPF, todas as suas qualificações, qual a unidade de saúde que trabalha, qual sua profissão, qual seu envolvimento com o trabalho de combate à covid-19", disse.

