Defesa apresenta novas provas de inocência no caso do suposto imóvel para o Instituto Lula

Defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quarta-feira, 26, nota sobre as alegações finais apresentadas na ação penal em que Lula é acusado de supostamente receber um imóvel da Odebrecht para a sede do Instituto Lula edit

247 - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quarta-feira, 26, nota sobre as alegações finais apresentadas na ação penal em que Lula é acusado de supostamente receber um imóvel da Odebrecht para a sede do Instituto Lula.

Na nota, os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Zanin Martins afirmam que os procuradores da Lava Jato se utilizam de suposta cópia do sistema MyWebDay, que seria utilizado para registro do pagamento de valores não contabilizados pela Odebrecht, para sustentar as acusações contra Lula.

"No entanto, além dessa cópia do sistema da Odebrecht não conter qualquer referência a Lula, como reconhecido pela Polícia Federal, provamos que ela não possui qualquer valor forense, vale dizer, essa cópia não poderia estar sendo utilizada pelo MPF para promover acusações contra o ex-presidente ou terceiros, pois ela não foi obtida e preservada pelas autoridades, mas sim entregue pela Odebrecht após aproximadamente 1 ano de iniciativas voltadas a adulterá-la", diz a defesa de Lula.





Leia a nota da defesa na íntegra: