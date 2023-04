Defesa de Anderson Torres cita risco de suicídio em novo pedido de habeas corpus

Apoie o 247

247 — A defesa de Anderson Torres apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo pedido de habeas corpus, alegando que o ex-ministro corre o risco de cometer suicídio devido a uma piora em seu quadro psíquico, informou o jornal O Globo . A psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal emitiu um atestado afirmando que Torres não pode comparecer a audiências por uma semana devido a questões médicas.

O laudo médico de 22 de abril, que acompanhou o pedido de habeas corpus, afirma que o risco de tentativa de autoextermínio tem aumentado, corroborando o laudo anterior de 10 de abril. A defesa ainda indica a necessidade de internação domiciliar para prevenir crises e o suicídio.

“Corroborando o laudo de 10/04/2023, que, repise-se, já indicava risco de suicídio, a psiquiatra da rede pública de saúde, desta vez em laudo confeccionado em 22/04/2023, registrou que: ‘dentro desse contexto, vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio’. Ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar (melhorar fatores protetores de prevenção)”, diz trecho do laudo.

Outro pedido de habeas corpus da defesa, já avaliado pelo Ministério Público Federal (MPF), inclui um laudo médico que aponta aumento de crises de ansiedade, choro e perda de peso por parte do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal.

Um grupo de deputados e senadores de oposição também protocolou um pedido no STF para visitar Anderson Torres no batalhão onde ele está preso desde janeiro. Entre os membros do grupo estão Hamilton Mourão, Damares Alves, Ciro Nogueira, Rogério Marinho, Marcos Pontes, Carlos Portinho e Eduardo Girão. A defesa afirma que o objetivo principal do habeas corpus é proteger a vida do paciente.

